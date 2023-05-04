Кількість жертв обстрілу Херсону зросла: у лікарні померли двоє людей

Кількість жертв учорашнього обстрілу Херсону зросла до 23 – у лікарні міста померли двоє поранених.

Зокрема, цієї ночі в реанімації помер завідувач відділення одного із обласних медичних закладів.

Серед 46 травмованих, які постраждали під час обстрілу 3 травня, є двоє дітей – шестирічний хлопчик та 17-річна дівчина.

Нагадаємо, що напередодні росіяни вкривали масованим вогнем житлові квартали Херсону 16 разів.

Загалом окупанти випустили 82 снаряди.

Влучили в Привокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу, АЗС, два заклади торгівлі, завод і автогосподарство, територію залізничного переїзду.

Ще вчора ввечері було відомо про 21 загиблого та 48 поранених через масований удар по Херсону.

4 травня о 12:00 в Херсоні всіх загиблих унаслідок російського терористичного акту вшанують хвилиною мовчання.

У пам’ять про вбитих державою-агресором людей Херсонська обласна військова адміністрація оголошує 4, 5 та 6 травня днями жалоби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 435-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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