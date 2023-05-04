Понимаем, что не будем в НАТО во время войны, но хотим получить четкий сигнал – Зеленский

Украина понимает, что не сможет стать членом организации Североатлантического договора, пока не закончится война.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в Гааге во время совместного брифинга с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьером Бельгии Александром де Кроо.

По его словам, Украина хочет четкий сигнал о том, что она получит членство после окончания боевых действий.

Зеленский рассказал, что в последние месяцы Украина получила определенные положительные месседжи от государств, которые готовы поддержать нашу страну и делать нечто большее, чем предлагать просто политику открытых дверей.

— Я думаю, что наши друзья нас поддержат, они захотят видеть нас в НАТО. Но мы реалисты, мы понимаем, что не будем в НАТО, пока идет война. Но во время войны мы хотим получить четкий сигнал, что после нее мы станем членами Альянса, — подчеркнул президент.

21 апреля стало известно, что Владимир Зеленский принял приглашение генсека НАТО Йенса Столтенберга принять участие в саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле.

По словам самого Столтенберга, все страны-члены хотят присоединения Украины, он подчеркнул, что будущее Украины — в евроатлантической семье.

Источник : Офис президента

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