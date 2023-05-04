Розуміємо, що не будемо в НАТО під час війни, але хочемо отримати чіткий сигнал – Зеленський

Україна розуміє, що не зможе стати членом організації Північноатлантичного договору поки не закінчиться війна.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у Гаазі під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та прем’єром Бельгії Александром де Кроо.

За його словами, Україна хоче отримати чіткий сигнал про те, що вона набуде членства після закінчення бойових дій.

Зеленський розповів, що в останні місяці Україна отримала певні позитивні меседжі від держав, які готові підтримати нашу країну та робити щось більше, ніж пропонувати просто політику відкритих дверей.

— Я гадаю, що наші друзі нас підтримають, вони захочуть бачити нас в НАТО. Але ми є реалістами, ми розуміємо, що не будемо в НАТО під час війни. Але під час війни ми хочемо отримати чіткий сигнал, що після війни ми станемо членами НАТО, – наголосив президент.

21 квітня стало відомо, що Володимир Зеленський прийняв запрошення генсека НАТО Єнса Столтенберга взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі у липні.

За словами самого Столтенберга, всі країни-члени хочуть приєднання України і наголосив, що майбутнє України – у євроатлантичній родині.

Джерело : Офіс президента

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