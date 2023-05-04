Вивезення Росією дітей з України є воєнним злочином: висновок Московського механізму ОБСЄ

Росія вчинила воєнний злочин, вивозячи дітей із тимчасово окупованих територій України.

Такий висновок зафіксували у звіті експертної групи Московського механізму ОБСЄ.

4 травня місія експертів Московського механізму ОБСЄ представила Постійній раді ОБСЄ Доповідь про порушення та зловживання міжнародними гуманітарними правами і правами людини, воєнні злочини та злочини проти людяності, пов’язані з насильницьким переміщенням та/або депортацією українських дітей до Російської Федерації.

У документі повідомляється, що депортація українських дітей до Росії та на контрольовані РФ території може вважатися злочинами проти людяності.

Експерти зазначають, що “точні цифри поки що невідомі, проте сам факт масштабних депортацій не заперечується ні Україною, ні Росією”.

Московський механізм ОБСЄ був залучений 30 березня 2023 року після консультацій з Україною, щоб встановити факти та обставини, пов’язані з можливими порушеннями зобов’язань Росії перед ОБСЄ. До складу експертної групи було внесено трьох експертів з правових питань з Латвії, Норвегії та Чехії, яким 45 із 57 держав-членів ОБСЄ доручили розслідувати звинувачення на адресу Росії.

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