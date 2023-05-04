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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Вивезення Росією дітей з України є воєнним злочином: висновок Московського механізму ОБСЄ

Вивезення Росією дітей з України є воєнним злочином: висновок Московського механізму ОБСЄ
Фото: Getty Images

Росія вчинила воєнний злочин, вивозячи дітей із тимчасово окупованих територій України.

Такий висновок зафіксували у звіті експертної групи Московського механізму ОБСЄ.

4 травня місія експертів Московського механізму ОБСЄ представила Постійній раді ОБСЄ Доповідь про порушення та зловживання міжнародними гуманітарними правами і правами людини, воєнні злочини та злочини проти людяності, пов’язані з насильницьким переміщенням та/або депортацією українських дітей до Російської Федерації.

У документі повідомляється, що депортація українських дітей до Росії та на контрольовані РФ території може вважатися злочинами проти людяності.

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Експерти зазначають, що “точні цифри поки що невідомі, проте сам факт масштабних депортацій не заперечується ні Україною, ні Росією”.

Московський механізм ОБСЄ був залучений 30 березня 2023 року після консультацій з Україною, щоб встановити факти та обставини, пов’язані з можливими порушеннями зобов’язань Росії перед ОБСЄ. До складу експертної групи було внесено трьох експертів з правових питань з Латвії, Норвегії та Чехії, яким 45 із 57 держав-членів ОБСЄ доручили розслідувати звинувачення на адресу Росії.

Війна в Україні, ОБСЄ, Російська агресія
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