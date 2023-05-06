Гучно майже щодня: у Севастополі знову лунають вибухи

В окупованому Севастополі пролунали вибухи. Там спрацювала ППО.

Про це пишуть ЗМІ. Офіційної інформації наразі немає.

Відомо, що вибух стався поблизу Козацької бухти. Так званий “голова” Криму Сергій Аксьонов заявив, що сили ППО нібито збили балістичну ракету.

Нагадаємо, що у Севастополі 4 травня також лунали вибухи. А всього лише два дні тому у Севастополі було гучно, там місцеві чули вибухи.

Крім того, в ніч проти 29 квітня на нафтобазі поблизу Севастополя згоріло 10 резервуарів із нафтопродуктами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 437-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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