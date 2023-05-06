Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

На данный момент несколько сотен женщин-военных находятся в плену РФ — Координационный штаб

На данный момент несколько сотен женщин-военных находятся в плену РФ — Координационный штаб
Фото: Depositphotos

На данный момент в  плену РФ находятся несколько сотен украинских женщин-военнослужащих.

Об этом на брифинге сообщили представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко и Виктория Цымбалюк.

— Во вражеских казематах находится несколько сотен украинских женщин-военных. Координационный штаб и все органы государственной власти работают для того, чтобы как можно быстрее добиться их возвращения, – заявил Охрименко.

При этом Цымбалюк уточнила, что Украина не удерживает в плену женщин-военнослужащих армии РФ, так как это прямо запрещено Женевской конвенцией. Согласно документу, удерживание женщин-военных в плену не предусматривается.

— Попавшие в плен российские женщины-военнослужащие были репатриированы. Этого мы требуем и от российской стороны: вернуть женщин пленных без условий и обменов, – заявила она.

Читайте также
В апреле 3200 военных РФ выразили желание сдаться в плен через проект Хочу жить
російські окупанти

Цымбалюк добавила, что число женщин-гражданских, которые были похищены оккупантами, не установлено. В Координационном центре уверяют, что работают над установлением этого числа и над возвращением украинок домой.

Война в Украине, полон, Російська агресія, українські військові
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Подготовка контрнаступления ВСУ: Залужный провел переговоры с Милли
Залужний і Міллі
Оккупанты сообщили об “остановке всех блоков” ЗАЭС. Это может быть подготовкой к провокациям — Федоров
Окупанти на ЗАЕС
Вместо боев за Бахмут – подготовка к контрнаступлению ВСУ: ISW об изменении приоритетов РФ
Бахмут
ССО показали новые кадры обстрела Бахмута запрещенными фосфорными бомбами
фосфорні бомби
ЗРК Patriot: что известно о комплексе ПВО, сбившем ракету Кинжал
Системи ППО Patriot
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Повреждены почти все постройки! Кто остался в Гуляйполе и кто спасает город
На данный момент несколько сотен женщин-военных находятся в плену РФ — Координационный штаб
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (05.05.2023)
На данный момент несколько сотен женщин-военных находятся в плену РФ — Координационный штаб
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (05.05.2023)
На данный момент несколько сотен женщин-военных находятся в плену РФ — Координационный штаб
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (05.05.2023)
На данный момент несколько сотен женщин-военных находятся в плену РФ — Координационный штаб
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь