На данный момент несколько сотен женщин-военных находятся в плену РФ — Координационный штаб

На данный момент в плену РФ находятся несколько сотен украинских женщин-военнослужащих.

Об этом на брифинге сообщили представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко и Виктория Цымбалюк.

— Во вражеских казематах находится несколько сотен украинских женщин-военных. Координационный штаб и все органы государственной власти работают для того, чтобы как можно быстрее добиться их возвращения, – заявил Охрименко.

При этом Цымбалюк уточнила, что Украина не удерживает в плену женщин-военнослужащих армии РФ, так как это прямо запрещено Женевской конвенцией. Согласно документу, удерживание женщин-военных в плену не предусматривается.

— Попавшие в плен российские женщины-военнослужащие были репатриированы. Этого мы требуем и от российской стороны: вернуть женщин пленных без условий и обменов, – заявила она.

Цымбалюк добавила, что число женщин-гражданских, которые были похищены оккупантами, не установлено. В Координационном центре уверяют, что работают над установлением этого числа и над возвращением украинок домой.

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