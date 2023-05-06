Наразі декілька сотень жінок-військових знаходяться у полоні РФ – Координаційний штаб

На даний момент у полоні РФ перебувають кілька сотень українських жінок-військовослужбовців.

Про це на брифінгу повідомили представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко та Вікторія Цимбалюк.

– У ворожих казематах є кілька сотень українських жінок-військових. Координаційний штаб і всі органи державної влади працюють для того, щоб якнайшвидше домогтися їх повернення, – заявив Охріменко.

Цимбалюк уточнила, що Україна не утримує у полоні жінок-військовослужбовців армії РФ, оскільки це прямо заборонено Женевською конвенцією. Згідно з документом, утримання жінок-військових у полоні не передбачається.

– Російські жінки-військовослужбовці, які потрапили в полон, були репатрійовані. Цього ми вимагаємо і від російської сторони: повернути жінок полонених без умов та обмінів, – заявила вона.

Цимбалюк додала, що кількість жінок-цивільних, які були викрадені окупантами, не встановлена. У Координаційному центрі запевняють, що працюють над з’ясуванням цієї кількості та над поверненням українок додому.

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