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Александр Коваленко, Военно-политический обозреватель

Storm Shadow – характеристики ракет, которые Украина может получить от Британии

Ракета

После визита президента Владимира Зеленского в Великобританию, Лондон, вероятно, начал подготовку к поставкам Украине ракет с дальностью действия 300 км.

Как пишет The Washington Post, судя по характеристикам, речь может идти о ракетах Storm Shadow.

Что известно о ракетах Storm Shadow (SCALP) – читайте в материале.

Storm Shadow: что известно

Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что Storm Shadow – авиационная крылатая ракета, которая также может применяться с надводных платформ. 

Великобритания является самым крупным пользователем данных ракет.

Носителями Storm Shadow являются Eurofighter Typhoon, Dassault Mirage 2000, Dassault Rafale и прочие боевые самолеты. 

По его словам, все эти модели не стоят на вооружении ВСУ, но важно понимать, что это все легкие истребители – аналоги МиГ-29.

Storm Shadow: когда разработали 

Storm Shadow/SCALP — ракета производства фирмы MBDA (совместная англо-французская разработка). Первые стрельбы, которые увенчались успехом,  прошли в 2000 году во Франции.

Storm Shadow могут использовать в любое время суток, а также при сложных метеоусловиях и применении противником средств радиоэлектронного противодействия.

Впервые ракета Storm Shadow была использована в 2003 году в Ираке армией Великобритании.

Storm Shadow: характеристики ракеты

  • масса: 1 300 кг;
  • длина: 5,1 м;
  • диаметр: 0,5 м;
  • боевая часть: 450 кг, типа BROACH;
  • дальность: свыше 250 км;
  • высота полета: 30-40 м;
  • скорость: 0,8 М (около 1 тыс. км/ч).
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Война в Украине, Великобритания, Ракета
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