Александр Коваленко, Военно-политический обозреватель
Александр Коваленко, Военно-политический обозреватель
Storm Shadow – характеристики ракет, которые Украина может получить от Британии
После визита президента Владимира Зеленского в Великобританию, Лондон, вероятно, начал подготовку к поставкам Украине ракет с дальностью действия 300 км.
Как пишет The Washington Post, судя по характеристикам, речь может идти о ракетах Storm Shadow.
Что известно о ракетах Storm Shadow (SCALP) – читайте в материале.
Storm Shadow: что известно
Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что Storm Shadow – авиационная крылатая ракета, которая также может применяться с надводных платформ.
Великобритания является самым крупным пользователем данных ракет.
Носителями Storm Shadow являются Eurofighter Typhoon, Dassault Mirage 2000, Dassault Rafale и прочие боевые самолеты.
По его словам, все эти модели не стоят на вооружении ВСУ, но важно понимать, что это все легкие истребители – аналоги МиГ-29.
Storm Shadow: когда разработали
Storm Shadow/SCALP — ракета производства фирмы MBDA (совместная англо-французская разработка). Первые стрельбы, которые увенчались успехом, прошли в 2000 году во Франции.
Storm Shadow могут использовать в любое время суток, а также при сложных метеоусловиях и применении противником средств радиоэлектронного противодействия.
Впервые ракета Storm Shadow была использована в 2003 году в Ираке армией Великобритании.
Storm Shadow: характеристики ракеты
- масса: 1 300 кг;
- длина: 5,1 м;
- диаметр: 0,5 м;
- боевая часть: 450 кг, типа BROACH;
- дальность: свыше 250 км;
- высота полета: 30-40 м;
- скорость: 0,8 М (около 1 тыс. км/ч).
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников