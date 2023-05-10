Storm Shadow – характеристики ракет, которые Украина может получить от Британии

После визита президента Владимира Зеленского в Великобританию, Лондон, вероятно, начал подготовку к поставкам Украине ракет с дальностью действия 300 км.

Как пишет The Washington Post, судя по характеристикам, речь может идти о ракетах Storm Shadow.

Что известно о ракетах Storm Shadow (SCALP) – читайте в материале.

Storm Shadow: что известно

Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что Storm Shadow – авиационная крылатая ракета, которая также может применяться с надводных платформ.

Великобритания является самым крупным пользователем данных ракет.

Носителями Storm Shadow являются Eurofighter Typhoon, Dassault Mirage 2000, Dassault Rafale и прочие боевые самолеты.

По его словам, все эти модели не стоят на вооружении ВСУ, но важно понимать, что это все легкие истребители – аналоги МиГ-29.

Storm Shadow: когда разработали

Storm Shadow/SCALP — ракета производства фирмы MBDA (совместная англо-французская разработка). Первые стрельбы, которые увенчались успехом, прошли в 2000 году во Франции.

Storm Shadow могут использовать в любое время суток, а также при сложных метеоусловиях и применении противником средств радиоэлектронного противодействия.

Впервые ракета Storm Shadow была использована в 2003 году в Ираке армией Великобритании.

Storm Shadow: характеристики ракеты

масса: 1 300 кг;

длина: 5,1 м;

диаметр: 0,5 м;

боевая часть: 450 кг, типа BROACH;

дальность: свыше 250 км;

высота полета: 30-40 м;

скорость: 0,8 М (около 1 тыс. км/ч).

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.