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Закупки поделят на две категории: Шмыгаль анонсировал изменения в приобретении продукции для ВСУ

Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Украинское правительство изменит процедуру закупки продукции для Вооруженных сил Украины.

Об этом во время заседания Кабинета министров Украины сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он сообщил, что все оборонные закупки поделят на две группы.

Первая будет включать оружие, технику и другую продукцию оборонного назначения.

— Информация об этих закупках останется закрытой, — сказал он.

Во вторую группу войдут, в частности, пищевые продукты.

— Отныне заказчик будет заранее обнародовать объявление о такой закупке, и это объявление будет включать информацию об ориентировочных объемах, условиях и сроках поставок. Также в электронной системе будут обнародованы отчеты о закупке, если они заключались без электронной системы, — сказал Шмыгаль.

Напомним, в конце января текущего года, после того, как в Министерстве обороны разгорелся скандал из-за закупки продукции не по рыночной цене, министр обороны Алексей Резников заявил, что система закупок для армии нуждается в реформировании, и анонсировал введение изменений.

Источник: Кабмин
Денис Шмыгаль, ВСУ, Харчування військових
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