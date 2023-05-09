Закупки поделят на две категории: Шмыгаль анонсировал изменения в приобретении продукции для ВСУ
Украинское правительство изменит процедуру закупки продукции для Вооруженных сил Украины.
Об этом во время заседания Кабинета министров Украины сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он сообщил, что все оборонные закупки поделят на две группы.
Первая будет включать оружие, технику и другую продукцию оборонного назначения.
— Информация об этих закупках останется закрытой, — сказал он.
Во вторую группу войдут, в частности, пищевые продукты.
— Отныне заказчик будет заранее обнародовать объявление о такой закупке, и это объявление будет включать информацию об ориентировочных объемах, условиях и сроках поставок. Также в электронной системе будут обнародованы отчеты о закупке, если они заключались без электронной системы, — сказал Шмыгаль.
Напомним, в конце января текущего года, после того, как в Министерстве обороны разгорелся скандал из-за закупки продукции не по рыночной цене, министр обороны Алексей Резников заявил, что система закупок для армии нуждается в реформировании, и анонсировал введение изменений.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников