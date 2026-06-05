ДТП в Харьковской области: перевернулся микроавтобус с детьми, есть пострадавшие
В Харьковской области на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Volkswagen LT, в результате чего пострадали дети и учителя на трассе Р-58 Мерефа – Златополь – Лозовая.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
ДТП в Харьковской области, в котором пострадали дети и учителя
По информации прокуратуры, утром 5 июня на автодороге Р-58 Мерефа – Златополь – Лозовая водитель Volkswagen LT не справился с управлением, съехал на обочину, после чего автомобиль опрокинулся в кювет.
Как отмечается, в салоне находились 14 детей – это ученики пятого и девятого классов одного из лицеев, а также два учителя, сопровождавшие группу во время экскурсии.
В результате ДТП пострадали трое детей и двое взрослых. Травмированных с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в медицинские учреждения.
Досудебное расследование продолжается по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото: Харьковская областная прокуратура