В Харьковской области на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Volkswagen LT, в результате чего пострадали дети и учителя на трассе Р-58 Мерефа – Златополь – Лозовая.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

ДТП в Харьковской области, в котором пострадали дети и учителя

По информации прокуратуры, утром 5 июня на автодороге Р-58 Мерефа – Златополь – Лозовая водитель Volkswagen LT не справился с управлением, съехал на обочину, после чего автомобиль опрокинулся в кювет.

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Как отмечается, в салоне находились 14 детей – это ученики пятого и девятого классов одного из лицеев, а также два учителя, сопровождавшие группу во время экскурсии.

В результате ДТП пострадали трое детей и двое взрослых. Травмированных с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в медицинские учреждения.

Досудебное расследование продолжается по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: Харьковская областная прокуратура

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