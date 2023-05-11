Канада и Латвия начнут обучение военных ВСУ со следующей недели

Латвия и Канада начнут тренировать украинских солдат с 15 мая. Учения будут проходить на латвийской территории.

Об этом говорится в заявлении канадского правительства.

Учения будут проводить в рамках операции UNIFIER совместно Вооруженными силами Канады и Национальными вооруженными силами Латвии на уровне боевых командиров.

Эта инициатива является дополнением к другим текущим мероприятиям, проводимым по операции UNIFIER в поддержку Украины, говорится в заявлении.

Отметим, что около 800 военнослужащих Вооруженных сил Канады сейчас находятся в Латвии.

С 2017 года Канада выступает как рамочная нация боевой группы усиленного передового присутствия НАТО в Латвии.

Ранее мы писали, что США в Германии обучают более 2 тыс. украинских бойцов.

Дальнейшие тренировки будут зависеть от возможностей ВСУ отправить людей для учений, заявили в Пентагоне.

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