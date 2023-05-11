Канада и Латвия начнут обучение военных ВСУ со следующей недели
Латвия и Канада начнут тренировать украинских солдат с 15 мая. Учения будут проходить на латвийской территории.
Об этом говорится в заявлении канадского правительства.
Учения будут проводить в рамках операции UNIFIER совместно Вооруженными силами Канады и Национальными вооруженными силами Латвии на уровне боевых командиров.
Эта инициатива является дополнением к другим текущим мероприятиям, проводимым по операции UNIFIER в поддержку Украины, говорится в заявлении.
Отметим, что около 800 военнослужащих Вооруженных сил Канады сейчас находятся в Латвии.
С 2017 года Канада выступает как рамочная нация боевой группы усиленного передового присутствия НАТО в Латвии.
Ранее мы писали, что США в Германии обучают более 2 тыс. украинских бойцов.
Дальнейшие тренировки будут зависеть от возможностей ВСУ отправить людей для учений, заявили в Пентагоне.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников