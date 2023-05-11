Канада та Латвія розпочнуть навчання військових ЗСУ з наступного тижня
Латвія і Канада почнуть тренувати українських солдатів з 15 травня. Навчання відбудуться на латвійській території.
Про це йдеться у заяві канадського уряду.
Навчання проводитимуть у межах операції UNIFIER спільно Збройними силами Канади та Національними збройними силами Латвії на рівні бойових командирів.
Ця ініціатива є доповненням до інших поточних заходів, що проводяться за операцією UNIFIER на підтримку України, йдеться у заяві.
Зазначимо, що близько 800 військовослужбовців Збройних сил Канади наразі перебувають у Латвії.
З 2017 року Канада виступає як рамкова нація бойової групи посиленої передової присутності НАТО в Латвії.
Раніше ми писали, що США у Німеччині навчають понад 2 тис. українських бійців.
Подальші тренування залежатимуть від можливостей ЗСУ відправити людей для навчань, заявили у Пентагоні.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников