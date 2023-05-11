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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Канада та Латвія розпочнуть навчання військових ЗСУ з наступного тижня

Канада та Латвія розпочнуть навчання військових ЗСУ з наступного тижня
Фото: УНІАН

Латвія і Канада почнуть тренувати українських солдатів з 15 травня. Навчання відбудуться на латвійській території.

Про це йдеться у заяві канадського уряду.

Навчання проводитимуть у межах операції UNIFIER спільно Збройними силами Канади та Національними збройними силами Латвії на рівні бойових командирів.

Ця ініціатива є доповненням до інших поточних заходів, що проводяться за операцією UNIFIER на підтримку України, йдеться у заяві.

Зазначимо, що близько 800 військовослужбовців Збройних сил Канади наразі перебувають у Латвії.

З 2017 року Канада виступає як рамкова нація бойової групи посиленої передової присутності НАТО в Латвії.

Раніше ми писали, що США у Німеччині навчають понад 2 тис. українських бійців.

Подальші тренування залежатимуть від можливостей ЗСУ відправити людей для навчань, заявили у Пентагоні.

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Війна в Україні, Військові навчання, Канада, Латвія, Російська агресія
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