Командующий Объединенными силами ВСУ рассказал о структуре противовоздушной обороны Киева

Командующий Объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о структуре противовоздушной обороны города Киева.

По его словам Противовоздушная оборона столицы осуществляется по многоуровневому принципу эшелонирования.

– Например, первый эшелон создан из мобильных огневых групп, задачей которых является уничтожение Воздушных сил противника на наиболее угрожающих направлениях, – сказал он.

На вооружении у мобильных огневых групп находятся: ЗРК Оса-АКМ, ЗРК Avenger, ЗСАУ Gepard 1А2, ЗСУ Шилка, DM Stinger, ПЗРК Piorun, ПЗРК Игла-1, ПЗРК Стрела-2, ПЗРК Stinger, ПЗРК Martlet, ПЗРК RBS-70, ЗУ-23 и тому подобное.

В свою очередь второй эшелон создан из подразделений Воздушных сил ВС Украины, на вооружении которых находятся зенитно-ракетные комплексы малого и среднего действия ЗРК С-300П, Бук-Ml, С-125, ЗРК НАСАМС, ЗРК IRIS-T, ЗРК Crotale и тому подобное.

Наев отмечает, что наращивание эффективности системы прикрытия с воздуха на ближайшую перспективу будет реализовываться путем получения вооружения и военной техники как от стран-партнеров, так и от национальных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

– Это позволит усилить наше воздушное пространство не только против аэродинамических, но и против баллистических целей, – подчеркнул командующий Объединенными силами.

Напомним, ранее Наев сообщал, что в приграничных с Украиной Брянской и Курской областях, а также в Беларуси Россия удерживает около 17 тыс. своих военных.

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