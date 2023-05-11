Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
З новин. Зеленський розповів, як дізнався про злив таємних документів Пентагону – WP
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ розповів про структуру протиповітряної оборони Києва

Сергій Наєв
Фото: Генштаб ЗСУ

Командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про структуру протиповітряної оборони міста Києва.

За його словами, Протиповітряна оборона столиці здійснюється за багаторівневим принципом ешелонування.

– Наприклад, перший ешелон створено з мобільних вогневих груп, завданням яких є знищення Повітряних сил противника на найбільш загрозливих напрямках, – сказав він.  

На озброєнні у мобільних вогневих груп перебувають: ЗРК Оса-АКМ, ЗРК Avenger, ЗСАУ Gepard 1А2, ЗСУ Шилка, DM Stinger, ПЗРК Piorun, ПЗРК Ігла-1, ПЗРК Стріла-2, ПЗРК Stinger, ПЗРК Martlet, ПЗРК RBS – 70, ЗУ-23 тощо.

Своєю чергою другий ешелон створений з підрозділів Повітряних сил ЗС України, на озброєні яких перебувають зенітно-ракетні комплекси малої та середньої дії ЗРК С-300П, Бук-Ml, С-125, ЗРК НАСАМС, ЗРК IRIS-T, ЗРК Crotale  тощо.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ розповів про структуру протиповітряної оборони Києва

Мобільні вогневі групи/ Фото: Командування Об’єднаних сил ЗС України

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ розповів про структуру протиповітряної оборони Києва

Мобільні вогневі групи/ Фото: Командування Об’єднаних сил ЗС України

Наєв зазначає, що нарощування ефективності системи прикриття з повітря на найближчу перспективу буде реалізовуватися шляхом отримання озброєння та військової техніки як від країн-партнерів, так і від національних підприємств оборонно-промислового комплексу. 

– Це дасть змогу посилити наш повітряний простір не лише проти аеродинамічних, а й проти балістичних цілей, – наголосив командувач Обʼєднаних сил.

Нагадаємо, раніше Наєв повідомляв, що в прикордонних з Україною Брянській і Курській областях, а також у Білорусі Росія утримує близько 17 тис. своїх військових.

Читайте також
Зеленський вірить, що Україна може перемогти у війні до виборів у США 2024 року
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ розповів про структуру протиповітряної оборони Києва

Війна в Україні, ЗСУ, Повітряні сили України, Сергій Наєв
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Місія окупантів з “евакуації” мешканців Запорізької області провалилась – Федоров
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ розповів про структуру протиповітряної оборони Києва
Х-25: що відомо про радянську ракету та її технічні характеристики
Ракета Х-25
Зеленський пояснив, чому втрати України у війни не розголошуються
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ розповів про структуру протиповітряної оборони Києва
Данілов: Деякі країни хочуть посадити Україну за стіл переговорів на умовах РФ
Олексій Данілов
ЄС готує 1 млн снарядів для України та вже поставив понад тисячу ракет – Боррель
Жозеп Боррель
Відео
Інтенсивність боїв на передовій зросла: до чого готуються ЗСУ

Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.

Костянтин Мельников
Взяли мисливську зброю і поїхали. Як четверо партизанів на Херсонщині відібрали техніку в окупантів
партизани
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (10.05.2023)
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ розповів про структуру протиповітряної оборони Києва
Не було цілих секторів техніки: у розвідці під час параду 9 травня помітили проблеми в армії РФ
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ розповів про структуру протиповітряної оборони Києва
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (10.05.2023)
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ розповів про структуру протиповітряної оборони Києва
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь