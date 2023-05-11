Командувач Об’єднаних сил ЗСУ розповів про структуру протиповітряної оборони Києва
Командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про структуру протиповітряної оборони міста Києва.
За його словами, Протиповітряна оборона столиці здійснюється за багаторівневим принципом ешелонування.
– Наприклад, перший ешелон створено з мобільних вогневих груп, завданням яких є знищення Повітряних сил противника на найбільш загрозливих напрямках, – сказав він.
На озброєнні у мобільних вогневих груп перебувають: ЗРК Оса-АКМ, ЗРК Avenger, ЗСАУ Gepard 1А2, ЗСУ Шилка, DM Stinger, ПЗРК Piorun, ПЗРК Ігла-1, ПЗРК Стріла-2, ПЗРК Stinger, ПЗРК Martlet, ПЗРК RBS – 70, ЗУ-23 тощо.
Своєю чергою другий ешелон створений з підрозділів Повітряних сил ЗС України, на озброєні яких перебувають зенітно-ракетні комплекси малої та середньої дії ЗРК С-300П, Бук-Ml, С-125, ЗРК НАСАМС, ЗРК IRIS-T, ЗРК Crotale тощо.
Наєв зазначає, що нарощування ефективності системи прикриття з повітря на найближчу перспективу буде реалізовуватися шляхом отримання озброєння та військової техніки як від країн-партнерів, так і від національних підприємств оборонно-промислового комплексу.
– Це дасть змогу посилити наш повітряний простір не лише проти аеродинамічних, а й проти балістичних цілей, – наголосив командувач Обʼєднаних сил.
Нагадаємо, раніше Наєв повідомляв, що в прикордонних з Україною Брянській і Курській областях, а також у Білорусі Росія утримує близько 17 тис. своїх військових.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников