Командувач Об’єднаних сил ЗСУ розповів про структуру протиповітряної оборони Києва

Командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про структуру протиповітряної оборони міста Києва.

За його словами, Протиповітряна оборона столиці здійснюється за багаторівневим принципом ешелонування.

– Наприклад, перший ешелон створено з мобільних вогневих груп, завданням яких є знищення Повітряних сил противника на найбільш загрозливих напрямках, – сказав він.

На озброєнні у мобільних вогневих груп перебувають: ЗРК Оса-АКМ, ЗРК Avenger, ЗСАУ Gepard 1А2, ЗСУ Шилка, DM Stinger, ПЗРК Piorun, ПЗРК Ігла-1, ПЗРК Стріла-2, ПЗРК Stinger, ПЗРК Martlet, ПЗРК RBS – 70, ЗУ-23 тощо.

Своєю чергою другий ешелон створений з підрозділів Повітряних сил ЗС України, на озброєні яких перебувають зенітно-ракетні комплекси малої та середньої дії ЗРК С-300П, Бук-Ml, С-125, ЗРК НАСАМС, ЗРК IRIS-T, ЗРК Crotale тощо.

Наєв зазначає, що нарощування ефективності системи прикриття з повітря на найближчу перспективу буде реалізовуватися шляхом отримання озброєння та військової техніки як від країн-партнерів, так і від національних підприємств оборонно-промислового комплексу.

– Це дасть змогу посилити наш повітряний простір не лише проти аеродинамічних, а й проти балістичних цілей, – наголосив командувач Обʼєднаних сил.

Нагадаємо, раніше Наєв повідомляв, що в прикордонних з Україною Брянській і Курській областях, а також у Білорусі Росія утримує близько 17 тис. своїх військових.

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