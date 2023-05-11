Ракетні атаки по Україні. Експерт пояснив, чому РФ може продовжувати виробництво ракет

Країна-терорист Росія продовжує завдавати ракетних ударів по мирних містах України. Ворожі обстріли вже не є такими масованими та масштабними, як, наприклад, у жовтні-грудні 2022 року, проте наші люди продовжують гинути.

Так, у ніч на 28 квітня РФ завдала ракетного удару по місту Умань. Жертвами атаки стали 23 людини, зокрема шість дітей. Того ж дня російська ракета зруйнувала приватний будинок у Дніпрі – загинули мама з маленькою донечкою.

За словами експертів і військових, Росія продовжує вичерпувати запаси ракет, а її промисловість вже не може покрити ту кількість, яку окупанти використовують.

У коментарі Фактам ICTV експерт і військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко розповів, що Росія продовжує виготовляти різні ракети, наприклад: Х-59, Х-101, Х-31, Х-38, крилаті ракети Калібр тощо. Проте виробництво цієї зброї критично залежить від контрабандної електроніки (мікросхеми, мікрочипи).

За словами експерта, на сьогодні росіяни можуть виготовляти від двох до п’яти ракет різних типів на добу. Це можуть бути, наприклад, дві ракети Х-59 і одна ракета Х-31, одна Калібр, одна Х-101. Але, знову ж таки, все залежить від постачання контрабандної електроніки.

– Якщо є ці елементи, то вони (росіяни. – Ред.) виготовляють. Якщо немає, то нема й виробництва ракет. Наприклад, у лютому 2023 року вони виготовляли по одному Калібру на добу. Але ті ракети не були боєздатними – росіяни могли виготовити корпус, проте не вистачало певних елементів. Коли ж ці елементи надходили, то їх встановлювали, а далі готову ракету відправляли до Чорноморського флоту чи до Каспію, – розповідає Олександр Коваленко.

Тобто на сьогодні у Росії є можливість продовжувати виробництво. Крім того, залишаються запаси радянських Х-22. Є ще ракети Х-25, Х-29 тощо, але їх росіяни дуже рідко використовують.

Щодо ракет Х-22, то, за словами експерта, на початок повномасштабної війни, Росія мала їх близько тисячі. Та далеко не всі ці ракети придатні для відновлення, у них дуже складна і ненадійна паливна система.

Що нам найважче збивати

Олександр Коваленко наголосив, що Сили оборони України на своєму озброєнні вже мають засоби для збиття майже усіх російських ракет. Та головний момент у тому, що нам не вистачає кількості таких ЗРК.

Нам потрібно більше ЗРК Patriot, щоб, наприклад, закрити небо над містами-мільйонниками, над критичною інфраструктурою тощо, зауважив експерт.

ЗРК Patriot – це комплекс великого радіусу дії, але нам треба системи середнього та малого радіусу. Це, наприклад, зенітні комплексі NASAMS, IRIS-T чи Crotale.

Літаки у протиракетній обороні

Авіація, безумовно, є ефективною у знищенні російських ракет, і в комплексі із ЗРК може закрити небо над Україною. Дуже нам у цьому можуть допомогти американські винищувачі F-16 з сучасним устаткуванням та озброєнням.

Коли росіяни хочуть випустити по Україні ракети Х-101, то піднімають у повітря бомбардувальник Ту-95. Вихід літака на локацію пуску у районі Каспійського моря триває годину-півтори.

Далі тривалість польоту ракети залежить від місця її пуску – теж приблизно година чи півтори. Тож нашим пілотам вистачає часу підняти в небо бойову авіацію і піти на перехоплення.

Якщо взяти крилаті ракети Калібр, які, наприклад, можуть летіти на Одесу, то тут час підльоту вимірюється в секундах.

– Підводний човен Варшав’янка, оснащений пусковими установками на чотири ракети, може впритул підійти до української зони в Чорному морі та здійснити пуск. Пуск здійснюється на максимальній близькості до Одеської області. Ці ракети майже неможливо перехопити, якщо ціль розташована, скажімо, в самій Одесі, бо це дійсно секунди, – зауважує військовий експерт Олександр Коваленко.

Якщо окупанти вибирають ціль в Івано-Франківську чи Львові, то часу на перехоплення такої ракети зенітно-ракетними комплексами вже достатньо.

Скільки ракет у РФ залишилося

Станом на 23 лютого 2022 року Росія мала 500 Калібрів, до листопада виготовила ще 120 ракет. Після обстрілу 15 листопада 2022 року в окупантів залишилося 535 високоточних ракет, із них приблизно 248 Калібрів і 166 ракети типу Х-101/Х-555.

4 січня 2023 року заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький в інтервʼю РБК-Україна розповів, що Росія може виготовляти до 50 ракет (Калібрів, Х-101, Х-555) на місяць.

В інтервʼю виданню Forbes Україна 22 лютого 2023 року очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що РФ виготовляє до 22-х Калібрів на місяць, а також від 15 до 20 ракет Х-101.

У Forbes Україна порахували, що на 30 березня 2023 року у Росії залишалось 56 Калібрів, 28 ракет Х-101/Х-555, 50 ракет Кинджал та 145 X-22/32.

Як припинити виробництво ракет у РФ

Виробництво триватиме, доки Росія отримуватиме контрабандну електроніку, бо самостійно росіяни не можуть виготовляти необхідні елементи. На жаль, контрабанда може обходити будь-які санкції. Олександр Коваленко вважає, що тут має діяти сувора кримінальна відповідальність для тих, хто постачає в Росію підсанкційні товари.

За понад 14 місяців війни запас російських ракет значно схуд. Та українці не матимуть спокою, поки країна-терорист буде продовжувати виготовляти ракети, хоч і в малих кількостях.

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