В Украину уже прибыли ракеты Storm Shadow от Британии – СМИ
Великобритания поставила Украине большое количество крылатых ракет Storm Shadow.
Об этом сообщили CNN несколько высокопоставленных западных чиновников.
— Великобритания поставила Украине большое количество крылатых ракет Storm Shadow, что дало украинским силам новую способность наносить удары большой дальности в преддверии долгожданного контрнаступления против российских войск, — говорится в сообщении.
Западный чиновник сообщил CNN, что Великобритания получила заверения от украинского правительства, что эти ракеты дальностью 300 км будут использоваться только в пределах суверенной территории Украины, а не внутри России.
Напомним, что ранее Факты ICTV публиковали, что известно о ракетах Storm Shadow (SCALP).
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников