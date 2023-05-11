В Украину уже прибыли ракеты Storm Shadow от Британии – СМИ

Великобритания поставила Украине большое количество крылатых ракет Storm Shadow.

Об этом сообщили CNN несколько высокопоставленных западных чиновников.

— Великобритания поставила Украине большое количество крылатых ракет Storm Shadow, что дало украинским силам новую способность наносить удары большой дальности в преддверии долгожданного контрнаступления против российских войск, — говорится в сообщении.

Западный чиновник сообщил CNN, что Великобритания получила заверения от украинского правительства, что эти ракеты дальностью 300 км будут использоваться только в пределах суверенной территории Украины, а не внутри России.

Напомним, что ранее Факты ICTV публиковали, что известно о ракетах Storm Shadow (SCALP).

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