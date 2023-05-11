Благодаря западному вооружению в Украине сбивают около 90% российских ракет – СМИ
В первые месяцы войны Украина перехватывала около 50% российских ракет. Сегодня эта цифра приближается к 90% по стране, и к 100% в столице.
Об этом сообщает The Washington Post.
Как пишет издание, после первых дней воздушных атак оккупанты не смогли их потом продолжить, что позволило Украине быстро перегруппироваться.
– Ситуация изменилась после прибытия в Украину западных систем ПВО в октябре и ноябре, а также на фоне роста навыков украинских батарей, – говорится в сообщении.
Как отмечают журналисты WP, в декабре Украина перехватывала уже около 80% российских крылатых ракет, а сейчас цифра приближается к 90%, в то время, как над столицей сбивают все воздушные объекты врага.
Напомним, командующий Объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о структуре противовоздушной обороны города Киев.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников