Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Из новостей. Зеленский рассказал, как узнал о сливе секретных документов Пентагона — WP
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Благодаря западному вооружению в Украине сбивают около 90% российских ракет – СМИ

мобільні групи ППО
Фото: Генштаб ВСУ

В первые месяцы войны Украина перехватывала около 50% российских ракет. Сегодня эта цифра приближается к 90% по стране, и к 100% в столице.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как пишет издание, после первых дней воздушных атак оккупанты не смогли их потом продолжить, что позволило Украине быстро перегруппироваться.

– Ситуация изменилась после прибытия в Украину западных систем ПВО в октябре и ноябре, а также на фоне роста навыков украинских батарей, – говорится в сообщении.

Как отмечают журналисты WP, в декабре Украина перехватывала уже около 80% российских крылатых ракет, а сейчас цифра приближается к 90%, в то время, как над столицей сбивают все воздушные объекты врага.

Напомним, командующий Объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о структуре противовоздушной обороны города Киев.

Читайте также
В Украину уже прибыли ракеты Storm Shadow от Британии – СМИ
Благодаря западному вооружению в Украине сбивают около 90% российских ракет – СМИ

Война в Украине, Повітряні сили України, Ракетные удары России, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Х-25: что известно о советской ракете и ее технических характеристиках
Ракета Х-25
Зеленский объяснил, почему потери Украины в войне не разглашаются
Благодаря западному вооружению в Украине сбивают около 90% российских ракет – СМИ
Данилов: Некоторые страны хотят посадить Украину за стол переговоров на условиях РФ
Олексій Данілов
ЕС готовит 1 млн снарядов для Украины и уже поставил более тысячи ракет – Боррель
Жозеп Боррель
Зеленский ответил, волнуется ли он по поводу реакции РФ на контрнаступление
Володимир Зеленський
Видео
Интенсивность боев на передовой возросла: к чему готовятся ВСУ

Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.

Константин Мельников
Взяли охотничье оружие и поехали. Как четверо партизан на Херсонщине отобрали технику у оккупантов
партизани
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (10.05.2023)
Благодаря западному вооружению в Украине сбивают около 90% российских ракет – СМИ
Не было целых секторов техники: в разведке во время парада 9 мая заметили проблемы в армии РФ
Благодаря западному вооружению в Украине сбивают около 90% российских ракет – СМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (10.05.2023)
Благодаря западному вооружению в Украине сбивают около 90% российских ракет – СМИ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь