Благодаря западному вооружению в Украине сбивают около 90% российских ракет – СМИ

В первые месяцы войны Украина перехватывала около 50% российских ракет. Сегодня эта цифра приближается к 90% по стране, и к 100% в столице.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как пишет издание, после первых дней воздушных атак оккупанты не смогли их потом продолжить, что позволило Украине быстро перегруппироваться.

– Ситуация изменилась после прибытия в Украину западных систем ПВО в октябре и ноябре, а также на фоне роста навыков украинских батарей, – говорится в сообщении.

Как отмечают журналисты WP, в декабре Украина перехватывала уже около 80% российских крылатых ракет, а сейчас цифра приближается к 90%, в то время, как над столицей сбивают все воздушные объекты врага.

Напомним, командующий Объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о структуре противовоздушной обороны города Киев.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.