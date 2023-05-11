Завдяки західному озброєнню в Україні збивають близько 90% російських ракет – ЗМІ

У перші місяці війни Україна перехоплювала близько 50% російських ракет. Сьогодні ця цифра наближається до 90% у країні, та до 100% – у столиці.

Про це повідомляє The Washington Post.

Як пише видання, після перших днів повітряних атак окупанти не змогли їх потім продовжити, що дозволило Україні швидко перегрупуватися.

– Ситуація змінилася після прибуття в Україну західних систем ППО у жовтні та листопаді, а також на тлі зростання навичок українських батарей, – йдеться у повідомленні.

Як зазначають журналісти WP, у грудні Україна перехоплювала вже близько 80% російських крилатих ракет, а зараз цифра наближається до 90%, тоді як над столицею збивають усі повітряні об’єкти ворога.

Нагадаємо, командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про структуру протиповітряної оборони міста Києва.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.