Завдяки західному озброєнню в Україні збивають близько 90% російських ракет – ЗМІ
У перші місяці війни Україна перехоплювала близько 50% російських ракет. Сьогодні ця цифра наближається до 90% у країні, та до 100% – у столиці.
Про це повідомляє The Washington Post.
Як пише видання, після перших днів повітряних атак окупанти не змогли їх потім продовжити, що дозволило Україні швидко перегрупуватися.
– Ситуація змінилася після прибуття в Україну західних систем ППО у жовтні та листопаді, а також на тлі зростання навичок українських батарей, – йдеться у повідомленні.
Як зазначають журналісти WP, у грудні Україна перехоплювала вже близько 80% російських крилатих ракет, а зараз цифра наближається до 90%, тоді як над столицею збивають усі повітряні об’єкти ворога.
Нагадаємо, командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про структуру протиповітряної оборони міста Києва.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников