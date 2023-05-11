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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Завдяки західному озброєнню в Україні збивають близько 90% російських ракет – ЗМІ

мобільні групи ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

У перші місяці війни Україна перехоплювала близько 50% російських ракет. Сьогодні ця цифра наближається до 90% у країні, та до 100% – у столиці. 

Про це повідомляє The Washington Post.

Як пише видання, після перших днів повітряних атак окупанти не змогли їх потім продовжити, що дозволило Україні швидко перегрупуватися. 

– Ситуація змінилася після прибуття в Україну західних систем ППО у жовтні та листопаді, а також на тлі зростання навичок українських батарей, – йдеться у повідомленні.  

Як зазначають журналісти WP,  у грудні Україна перехоплювала вже близько 80% російських крилатих ракет, а зараз цифра наближається до 90%, тоді як над столицею збивають усі повітряні об’єкти ворога.

Нагадаємо, командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про структуру протиповітряної оборони міста Києва.

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Війна в Україні, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Україна
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