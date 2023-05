Куда ВСУ смогут достать ракетами Storm Shadow: в США обнародовали карту

Дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые Великобритания передает Украине, могут достигать территории временно оккупированного Крыма и даже за пределы нашей страны.

Соответствующую карту, демонстрирующую, куда могут достать ракеты, обнародовал в Twitter Пол Массаро – политический советник Хельсинкской комиссии США, также известной как Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Согласно этой карте, украинская армия сможет потенциально достать ракетами Storm Shadow по любым целям на всех временно оккупированных территориях. Речь идет о Крыме, южных и восточных регионах Украины.

Кроме того, эти ракеты способны долететь до тыловых районов РФ, а также до объектов на юге, юго-востоке и юго-западе Беларуси.

Storm Shadows really are a war-winning weapon. All russian military positions are now vulnerable. Kerch bridge vulnerable. russian supplies will have to be moved EVEN FURTHER back

— Paul Massaro (@apmassaro3) May 11, 2023