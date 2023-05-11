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Юлия Соколова, редактор ленты

Куда ВСУ смогут достать ракетами Storm Shadow: в США обнародовали карту

Ракети Storm Shadow
Фото: Getty Images

Дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые Великобритания передает Украине, могут достигать территории временно оккупированного Крыма и даже за пределы нашей страны.

Соответствующую карту, демонстрирующую, куда могут достать ракеты, обнародовал в Twitter Пол Массаро – политический советник Хельсинкской комиссии США, также известной как Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Согласно этой карте, украинская армия сможет потенциально достать ракетами Storm Shadow по любым целям на всех временно оккупированных территориях. Речь идет о Крыме, южных и восточных регионах Украины.

Кроме того, эти ракеты способны долететь до тыловых районов РФ, а также до объектов на юге, юго-востоке и юго-западе Беларуси.

– Storm Shadow действительно оружие победы в войне. Все российские военные позиции теперь уязвимы. Керченский мост уязвим. Российские поставки придется переместить еще дальше назад, – подчеркнул Массаро.

Он также поинтересовался, могут ли теперь США предоставить Украине дальнобойные баллистические ракеты ATACMS, поскольку Лондон передает Storm Shadow.

Как известно, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что его страна передает Украине ракеты большой дальности Storm Shadow. Они предназначены для нанесения ударов по объектам в глубине обороны. Дальность полета ракет превышает 250 км.

Официальный Лондон получил заверения от украинской стороны, что эти ракеты будут использоваться только на суверенной территории Украины, то есть что ВСУ не будут наносить ими удары по территории России.

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Ракета Storm Shadow

Война в Украине, Великобритания, Ракета, США
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