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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Це шлюб, укладений на небесах. Частина ракет Storm Shadow уже в Україні – Sky News

Ракети Storm Shadow
Фото: Getty Images

Велика Британія 11 травня оголосила, що відправить в Україну ракети великої дальності Storm Shadow.

Однак, як повідомляє Sky News, деякі з цих ракет уже, ймовірно, перебувають в Україні.

Військовий аналітик Шон Белл каже, що зброя коштує близько £2 млн за одну ракету, тому до Києва буде відправлено “багато запасів для утилізації”.

– Велика Британія закупила 1 тис. одиниць цієї зброї і використала 98… Реальність така, що їм уже 25 років, і Велика Британія хоче їх модернізувати, але вона не буде модернізувати всі 902 одиниці, тому в нас є цілий вантаж, який можна утилізувати або використати, – сказав він.

На думку Шона Белла, така реалізація ракет, “у якомусь сенсі, є шлюбом, укладеним на небесах”.

Частина ракет Storm Shadow уже перебувають в Україні – Sky News

Військовий аналітик додав, що коли вранці 11 травня побачив повідомлення від міністра оборони Британії, що Лондон передасть зазначені ракети Україні, він вирішив, що це може відбуватися довго, оскільки кожна ракета має велику вагу, що забере час під час транспортування.

Раніше американський телеканал CNN також повідомляв, що Великобританія вже поставила Україні велику кількість крилатих ракет Storm Shadow.

Пізніше було опубліковано карту, яка демонструє, наскільки далекобійними можуть бути ракети Storm Shadow.

Згідно з оцінкою військового експерта Defense Express Валерій Рябих, зазначені ракети зможуть проходити російське ППО, а 10 ракет Storm Shadow здатні перервати логістику росіян через Керченський міст.

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Джерело: Sky News
Британія, Війна в Україні, Велика Британія, Ракета
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