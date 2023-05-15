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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Шаг к более масштабным операциям: Костенко о продвижении ВСУ возле Бахмута

Бої за Бахмут

Локальный успех, которого Вооруженные силы Украины сумели достичь в районе города Бахмут (Донецкая область), позволит в дальнейшем перехватить инициативу по всей линии фронта.

Об этом заявил народный депутат, полковник СБУ Роман Костенко в эфире одного из украинских телеканалов.

Он отметил, что украинские военные имеют определенные успехи возле Бахмута. Бойцы смогли изменить ситуацию на том направлении: от постоянной обороны под натиском врага перешли к наступательным операциям.

Костенко уточнил, что пока рано говорить о значительной победе. Однако этот локальный успех очень важен.

– Действительно, возле Бахмута у нас еще нет большой победы, и рано еще об этом говорить. Однако из небольших успехов на Бахмутском направлении будут складываться наши более масштабные контрнаступательные операции. Локальный успех ВСУ позволит перехватить инициативу по всей линии фронта, – объяснил Костенко.

Нардеп подчеркнул, что когда украинские воины перехватят инициативу возле Бахмута, “то можно будет переходить к более активным действиям по всем направлениям”.

Как известно, в последнее время украинские военные продвигаются на Бахмутском направлении, отвоевывая позиции у оккупантов. По данным аналитиков американского Института по изучению войны, по состоянию на 13 мая во время контратак ВСУ освободили 16,85 кв. км в районе Бахмута.

14 мая украинские подразделения захватили более 10 вражеских позиций на севере и юге окрестностей Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский назвал продвижение военных первым успехом наступательных действий во время операции по обороне Бахмута.

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Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Источник: Эпрессо
Бахмут, Война в Украине, ВСУ, Російська агресія
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