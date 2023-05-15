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Сырский: Продвижение на Бахмутском направлении — это первый успех наступательных действий

Сырский: Продвижение на Бахмутском направлении — это первый успех наступательных действий

Продвижение украинских войск на Бахмутском направлении — это первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский, пишет Military Media Center.

По его словам, последние несколько дней показали, что ВСУ могут двигаться вперед и уничтожать российских оккупантов даже в таких сверхсложных условиях.

Впрочем Сырский отметил, что пока это лишь частичный успех и “именно так его надо воспринимать”

— Мы воюем меньшим ресурсом, чем враг. Вместе с тем нам удается разрушать его планы. Все благодаря нашим бойцам, которые сражаются с агрессором, преодолевая высший предел человеческих возможностей, — говорится в сообщении.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ отметил, что операция по обороне Бахмута продолжается. Все необходимые решения приняты, все возможные сценарии развития событий отработаны с командирами на поле боя.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ситуация в Бахмуте и окрестностях города остается очень сложной.

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Бої на фронті

Источник: Military Media Center

Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, Александр Сырский
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