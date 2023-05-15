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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Крок до масштабніших операцій: Костенко про просування ЗСУ біля Бахмута

Бої за Бахмут

Локальний успіх, якого Збройні сили України зуміли досягнути в районі міста Бахмут (Донецька область), дозволить у подальшому перехопити ініціативу по всій лінії фронту.

Про це заявив народний депутат, полковник СБУ Роман Костенко в ефірі одного з українських телеканалів.

Він зазначив, що українські військові мають певні успіхи біля Бахмута. Бійці змогли змінити ситуацію на тому напрямку: від постійної оборони під натиском ворога перейшли до наступальних операцій.

Костенко уточнив, що поки зарано говорити про значну перемогу. Однак цей локальний успіх дуже важливий.

– Дійсно, біля Бахмута ми ще не маємо великої перемоги, і зарано ще про це говорити. Однак із невеликих успіхів на Бахмутському напрямку будуть складатися наші масштабніші контрнаступальні операції. Локальний успіх ЗСУ дозволить перехопити ініціативу по всій лінії фронту, – пояснив Костенко.

Нардеп наголосив, що коли українські воїни перехоплять ініціативу біля Бахмута, “то можна буде переходити до більш активних дій на всіх напрямках”.

Як відомо, останнім часом українські військові просуваються на Бахмутському напрямку, відвойовуючи позиції в окупантів. За даними аналітиків американського Інституту з вивчення війни, станом на 13 травня під час контратак ЗСУ звільнили 16,85 кв. км у районі Бахмута.

14 травня українські підрозділи захопили понад 10 ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський назвав просування військових першим успіхом наступальних дій під час операції з оборони Бахмута.

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Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Джерело: Еспресо
Бахмут, Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія
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