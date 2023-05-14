ВСУ продвигаются, за день захвачено более 10 вражеских позиций в окрестностях Бахмута — Минобороны

Украинские военные продолжают двигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода. В самом Бахмуте продолжаются ожесточенные бои — враг собрал там все силы и пытается продвигаться, уничтожая все на своем пути.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, украинские подразделения за сегодня захватили более 10 вражеских позиций на севере и юге окрестностей Бахмута, зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского.

В то же время украинские военные взяли в плен вражеских солдат из разных частей, вопреки всем обстоятельствам, рассказала заместитель главы МО Украины.

— Когда невероятное — вероятно. Кто знает реальную обстановку и находится сейчас там, понимает всю остроту ситуации. Это когда 1 м по сложности выполнения задач стоит 10 км. Наши действуют на грани сверхчеловеческих возможностей. Действуют твердо, решительно и профессионально, — заверила Маляр.

Благодаря продуманному планированию командования и мгновенной реакции на действия РФ, стойкости и мужеству украинских воинов, враг не может окружить Бахмут и достичь громкой победы на этом направлении, утверждает Маляр.

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