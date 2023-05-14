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Анастасия Кожушко, редактор ленты

ВСУ освободили 16 кв. км в районе Бахмута и заняли новые позиции — ISW

ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские войска продолжают контратаки на Бахмутском направлении и смогли занять новые позиции.

Об этом сообщают в ISW.

Российский блогер заявил, что Вооруженные силы Украины заняли новые позиции на окраине Курдюмовки (14 км к юго-западу от Бахмута) и оттеснили оккупантов в этом районе за канал Северский Донец — Донбасс.

Он также отметил, что украинские силы продвигались в сторону Клищевки (7 км к юго-западу от Бахмута) со стороны Предтечино (16 км к юго-западу от Бахмута).

По оценке ISW по состоянию на 13 мая, во время недавних контратак украинские силы освободили 16,85 кв. км в районе Бахмута.

ВСУ освободили 16 кв. км в районе Бахмута и заняли новые позиции — ISW

Российские источники распространили кадры, показывающие последствия недавней контратаки украинских войск на российские позиции в районе Майорска (20 км к юго-западу от Бахмута), и заявили, что отбили атаки.

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Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ
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