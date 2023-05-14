ВСУ освободили 16 кв. км в районе Бахмута и заняли новые позиции — ISW
Украинские войска продолжают контратаки на Бахмутском направлении и смогли занять новые позиции.
Об этом сообщают в ISW.
Российский блогер заявил, что Вооруженные силы Украины заняли новые позиции на окраине Курдюмовки (14 км к юго-западу от Бахмута) и оттеснили оккупантов в этом районе за канал Северский Донец — Донбасс.
Он также отметил, что украинские силы продвигались в сторону Клищевки (7 км к юго-западу от Бахмута) со стороны Предтечино (16 км к юго-западу от Бахмута).
По оценке ISW по состоянию на 13 мая, во время недавних контратак украинские силы освободили 16,85 кв. км в районе Бахмута.
Российские источники распространили кадры, показывающие последствия недавней контратаки украинских войск на российские позиции в районе Майорска (20 км к юго-западу от Бахмута), и заявили, что отбили атаки.