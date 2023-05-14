Контратаки уже заметны и имеют результаты. Мусиенко рассказал, что происходит в Бахмуте

В Бахмуте Донецкой области идет локальное точечное продвижение украинских войск с флангов на юге и севере.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

— Хочу напомнить, что в районе Бахмута бои велись в самом городе и с флангов севера и юга. Замысел врага заключался в том, чтобы взять ВСУ в окружение и перерезать логистику. На сегодня украинские войска отрезают эти клинья, которые пытался враг создать, и постепенно отодвигают их, то есть выравнивают линию фронта. Это очень важно с точки зрения обороны и перехода в контратаки, — сказал эксперт.

Он отметил, что контратаки украинских защитников уже заметны и имеют результаты. По данным Мусиенко, на юге наемники ЧВК Вагнера оставили некоторые свои позиции и сейчас туда заходят российские мобилизованные. Они воюют хуже, поэтому появляется больше перспектив их оттеснять.

Кроме того, эксперт не исключает, что шансы российской армии попасть в окружение в Бахмуте увеличиваются.

— Я думаю, приказа отходить из Бахмута не будет, но ситуация для РФ ухудшается, хотя бои еще довольно жесткие, — добавил аналитик.

Карта боевых действий в Украине на 14.05.2023

Ранее Институт изучения войны сообщил, что ВСУ освободили 16 кв. км в районе Бахмута и заняли новые позиции.

Источник: телемарафон

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