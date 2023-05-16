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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Новые бессмысленные правила: оккупанты запретили работникам ЗАЭС общаться между собой

Окупанти на ЗАЕС

Российские оккупанты ввели новые жесткие бессмысленные правила для работников Запорожской АЭС в Энергодаре. После запрета пользоваться на территории станции даже кнопочными телефонами, теперь — запрет на общение между собой.

— Причина новых запретов, которые изрядно усложняют рабочую коммуникацию между работниками ЗАЭС, проста: рашисты пытаются замаскировать собственные огневые позиции и большое количество военной техники на территории станции, — сообщает Энергоатом.

На сегодняшний день на ЗАЭС остаются работать около 2,5 тыс. атомщиков. Однако именно служба охраны сейчас решает, как ей функционировать. Вооруженные охранники перед рабочей сменой тщательно проверяют персонал на входе, позволяя им проходить на рабочие места исключительно по эстакаде.

— Под строгим табу и любые перемещения по территории АЭС, кроме тех, которые местные полицаи четко определили. Выходить не то что за пределы станции, но и просто на улицу — строго запрещено. Находясь на работе, сотрудники теперь имеют право смотреть только прямо перед собой. Потому что поворачивать голову и даже просто взглянуть в сторону, — строго запрещено, — говорят в Энергоатоме.

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Недавно оккупанты проводили на Запорожской АЭС в Энергодаре учения по быстрой эвакуации на случай украинского контрнаступления.

В последнее время на территории станции стало больше российских военных, и фактически она стала опорной точкой, где оккупанты хранят много оружия, грузовиков, оборудования и частных автомобилей, которые отобрали у гражданских.

Фото: Энергоатом

Источник: Энергоатом
АЕС, Война в Украине, Энергоатом, Енергодар, Запорожская область, Російська агресія
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