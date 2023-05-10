Обострит безопасность на АЭС: оккупанты “эвакуируют” почти 3 тыс. работников станции

Оккупанты готовят к “эвакуации” из Энергодара около 2,7 тыс. работников Запорожской АЭС и их семей.

Об этом сообщает Энергоатом в Telegram.

В первую очередь речь идет о вывозе работников станции, подписавших контракт с фейковым АО Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС или другим предприятием Росатома.

— Таким образом российские оккупанты доказывают свою неспособность обеспечить эксплуатацию Запорожской атомной электростанции, поскольку сейчас там катастрофически не хватает квалифицированного персонала. Даже украинских работников, которые, подписав позорные контракты, согласились сотрудничать с рашистами, в ближайшее время собираются “эвакуировать”. И это обострит уже крайне насущный вопрос наличия достаточного количества персонала для обеспечения безопасности эксплуатации АЭС даже в текущем отключенном состоянии, — говорится в сообщении.

В Энергоатоме напомнили, что захватчики с начала оккупации запретили работникам ЗАЭС выезд из города.

В настоящее время НАЭК принимает все возможные меры по формированию необходимого количества специалистов, способных обеспечить безопасную работу станции в первый период после декупации.

— Такая команда вахтовым методом будет формироваться из работников ЗАЭС, которые сейчас находятся на контролируемой Украиной территории, а также специалистов других атомных станций. Как можно скорейшая деоккупация Запорожской АЭС, изгнание рашистов из Энергодара и передача контроля над станцией ее законному украинскому оператору, Энергоатому – это единственный путь прекращения российского беспорядка на ЗАЭС и обеспечения ее дальнейшей безопасности, — добавляют в Энергоатоме.

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