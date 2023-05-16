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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Нові безглузді правила: окупанти заборонили працівникам ЗАЕС спілкуватися між собою

Окупанти на ЗАЕС

Російській окупанти запровадили нові жорсткі безглузді правила для працівників Запорізької АЕС в Енергодарі. Після заборони користуватися на території станції навіть кнопковими телефонами, тепер – заборона спілкуватись між собою.

– Причина нових заборон, що неабияк ускладнюють робочу комунікацію між працівниками ЗАЕС, проста: рашисти намагаються замаскувати власні вогневі позиції та велику кількість військової техніки на території станції, – повідомляє Енергоатом.

На сьогодні на ЗАЕС залишаються працювати близько 2,5 тис. атомників. Проте саме служба охорони наразі вирішує, як їй функціонувати. Озброєні охоронці перед робочою зміною ретельно перевіряють персонал на вході, дозволяючи їм проходити на робочі місця виключно естакадою.

– Під суворим табу і будь-які переміщення територією АЕС, окрім тих, які місцеві поліцаї чітко визначили. Виходити не те що за межі станції, а й просто на вулицю – суворо заборонено. Перебуваючи на роботі, працівники тепер мають право дивитися лише прямо перед собою. Бо повертати голову та навіть просто глянути вбік, – суворо заборонено, – кажуть в Енергоатомі.

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Нещодавно окупанти проводили на Запорізькій АЕС в Енергодарі навчання зі швидкої евакуації на випадок українського контрнаступу.

Загалом останнім часом на території станції побільшало російських військових, і фактично вона стала опорною точкою, де окупанти зберігають багато зброї, вантажівок, обладнання та приватних автівок, які відібрали у цивільних.

Фото: Енергоатом

Джерело: Енергоатом
АЕС, Війна в Україні, Енергоатом, Енергодар, Запорізька область, Російська агресія
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