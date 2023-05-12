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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Боятся наступления ВСУ. Оккупанты проводят учения по быстрой эвакуации с ЗАЭС

Окупанти на ЗАЕС

Оккупанты, которые находятся на Запорожской АЭС в Энергодаре, проводили учения по быстрой эвакуации на случай украинского контрнаступления.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил председатель Энергоатома Петр Котин.

– Они все готовятся к эвакуации и даже проводили там тренировки по очень быстрым сборам и по загрузке этого всего имущества, которое они награбили, и выезда с территории станции по первому зову, по первой команде, когда это потребуется, – сказал Котин.

По его словам, в последнее время на Запорожской АЭС стало больше российских военных, и фактически станция стала опорной точкой, где оккупанты хранят много оружия, грузовиков, оборудования и частных автомобилей, которые отобрали у гражданских.

– Перед угрозой наступления ВСУ они просто там собираются, чтобы обеспечить свою защиту и чтобы быть в одном месте, чтобы уехать как можно быстрее. Я не думаю, что они собираются ее защищать и выстраивать какую-то защиту сейчас. Сейчас они просто там находятся, как в укреплении, и просто ожидают эвакуации, – сказал глава Энергоатома.

Ранее Петр Котин заявлял, что украинским военным придется обойти Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) во время контрнаступления, чтобы не повредить объект.

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Источник: Радио Свобода
АЕС, Энергоатом, ЗАЕС, Запорожская область, Російська агресія
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