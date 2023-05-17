От попадания вспыхнул пожар: РФ ударила ракетой в девятиэтажку в Херсоне
В час ночи 17 мая российские войска нанесли, вероятно, ракетный удар по девятиэтажке в Херсоне.
Оккупанты разрушили квартиры с первого по пятый этаж в двух подъездах жилого дома.
Пожар, вспыхнувший в результате попадания, был ликвидирован.
Люди, к счастью, не пострадали, ведь раньше из дома отселили жильцов.
Напомним, что в пять утра россияне обстреляли Бериславскую больницу.
Двумя “прилетами” поврежден центральный корпус, плановая операционная, все окна и двери.
В здании пробило стену, упало перекрытие.
11 пациентов, 10 работников больницы и три работника “экстренки”, которые ночевали в больнице, не пострадали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 448-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Херсонская ОВА
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