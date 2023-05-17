От попадания вспыхнул пожар: РФ ударила ракетой в девятиэтажку в Херсоне

В час ночи 17 мая российские войска нанесли, вероятно, ракетный удар по девятиэтажке в Херсоне.

Оккупанты разрушили квартиры с первого по пятый этаж в двух подъездах жилого дома.

Пожар, вспыхнувший в результате попадания, был ликвидирован.

Люди, к счастью, не пострадали, ведь раньше из дома отселили жильцов.

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Напомним, что в пять утра россияне обстреляли Бериславскую больницу.

Двумя “прилетами” поврежден центральный корпус, плановая операционная, все окна и двери.

В здании пробило стену, упало перекрытие.

11 пациентов, 10 работников больницы и три работника “экстренки”, которые ночевали в больнице, не пострадали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 448-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Херсонская ОВА

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