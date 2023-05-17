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Илья Нежигай, редактор ленты

Обстрел Запорожья и Николаева: 448-й день войны

Обстрел Запорожья и Николаева: 448-й день войны
17 мая, 0:54

Оккупанты атаковали супермаркет в Николаеве — Ким

Россия обстреляла супермаркет в Николаеве.

Соответствующее фото атаки РФ выложил в своем Telegram-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

— Я все же выложу одну из военных целей русских, — иронично написал он.

Война в Украине
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