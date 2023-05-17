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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ

Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ

В результате ракетного удара России по Николаеву разрушениям подверглись торговый центр, а также здания и объекты промышленной инфраструктуры.

Об этом сообщила в Facebook ГСЧС в Николаевской области и опубликовала фото последствий ночной атаки города.

Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ
Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ
Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ
Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ
Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ
Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ
Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ
Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ
Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ
Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ
Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ
Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ
Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ
Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ
Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ
Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ

Кроме того, из-за попадания боеприпасов и их обломков произошло частичное разрушение автосалона.

— Возникли пожары, оперативно ликвидированные подразделениями Главного управления ГСЧС страны в Николаевской области. В общей сложности к ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекалось 13 единиц спецтехники и 64 спасателя, — говорится в сообщении.

По данным мэра Николаева Александра Сенкевича, по меньшей мере 6 многоэтажек получили повреждения во время ночных обстрелов. Пока известно об одном пострадавшем.

— По другим объектам: частично разрушенный торговый центр и автосалон, поврежденные магазины и остановка общественного транспорта, попадание по объекту промышленной инфраструктуры, — написал он в Telegram.

Фотографии того, как выглядит город сейчас, Фактам ICTV предоставил собственный корреспондент Даниил Слиж.

Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ
Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ
Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ
Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ
Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ
Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ
Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ
Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ
Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ
Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ
Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ
Есть попадания и пострадавший: как выглядит Николаев после ночной атаки РФ

Напомним, что поздно вечером 16 мая в Николаеве прогремели взрывы.

Война в Украине, Николаев, Ракетные удары России, Російська агресія
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