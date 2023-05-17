Є влучання та постраждалий: який вигляд має Миколаїв після нічної атаки РФ

Внаслідок ракетного удару Росії по Миколаєву руйнувань зазнав торговий центр, а також будівлі та об’єкти промислової інфраструктури.

Про це повідомила у Facebook ДСНС у Миколаївській області та оприлюднила фото наслідків нічної атаки міста.

Крім того, через влучення боєприпасів та їхніх уламків сталося часткове руйнування автосалону.

– Виникли пожежі, які оперативно ліквідовані підрозділами Головного управління ДСНСУ країни у Миколаївській області. Загалом до ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучалося 13 одиниць спецтехніки та 64 рятувальники, – йдеться у повідомленні.

За даними мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, щонайменше 6 багатоповерхівок постраждали під час нічних обстрілів. Наразі відомо про одного постраждалого.

– Щодо інших об’єктів: частково зруйновано торговельний центр та автосалон, пошкоджені магазини та зупинка громадського транспорту, є влучання по об’єкту промислової інфраструктури, – написав він у Telegram.

Фотографії того, який зараз вигляд має місто, Фактам ICTV надав власний кореспондент Даніїл Слиж.

Нагадаємо, що пізно ввечері 16 травня у Миколаєві пролунали вибухи.

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