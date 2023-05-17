В Николаеве до начала тревоги прогремели взрывы
В Николаеве прозвучало по меньшей мере три взрыва.
Об этом сообщает корреспондент Факты ICTV из города.
Перед этим в городе не была объявлена воздушная тревога, сирены начали звучать сразу после взрывов.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил информацию о взрывах и призвал “внимательно” относиться к воздушной тревоге. Особенно призыв Кима касался жителей Ингульского района Николаева.
Мэр города Александр Сенкевич подтвердил, что Россия все же попала в объекты на территории Николаева.
— Имеем пожары после взрывов. Прошу николаевцев не распространять фото/видео с мест прилетов или с камер видеонаблюдения, — написал он.
Он добавил, что сейчас все службы работают, а после отбоя тревоги будет предоставлена официальная информация.
Виталий Ким впоследствии добавил, что попадание было в один объект, где сейчас происходит локализация пожара.
— Открытая территория (без жертв), — добавил он.
Узнать, где сейчас были включены сирены на территории Украины, можно с помощью интерактивной карты воздушных тревог на Фактах ICTV.
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