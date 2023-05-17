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Илья Нежигай, редактор ленты

В Николаеве до начала тревоги прогремели взрывы

В Николаеве до начала тревоги прогремели взрывы
Фото: Depositphotos

В Николаеве прозвучало по меньшей мере три взрыва.

Об этом сообщает корреспондент Факты ICTV из города.

Перед этим в городе не была объявлена воздушная тревога, сирены начали звучать сразу после взрывов.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил информацию о взрывах и призвал “внимательно” относиться к воздушной тревоге. Особенно призыв Кима касался жителей Ингульского района Николаева.

Мэр города Александр Сенкевич подтвердил, что Россия все же попала в объекты на территории Николаева.

— Имеем пожары после взрывов. Прошу николаевцев не распространять фото/видео с мест прилетов или с камер видеонаблюдения, — написал он.

Он добавил, что сейчас все службы работают, а после отбоя тревоги будет предоставлена официальная информация.

Виталий Ким впоследствии добавил, что попадание было в один объект, где сейчас происходит локализация пожара.

— Открытая территория (без жертв), — добавил он.

Узнать, где сейчас были включены сирены на территории Украины, можно с помощью интерактивной карты воздушных тревог на Фактах ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Николаев
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