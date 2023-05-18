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В Воздушных силах прокомментировали данные CNN о повреждении двух компонентов Patriot

ЗРК Patriot
Фото: Depositphotos

Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат отреагировал на информацию канала CNN о повреждении двух элементов ЗРК Patriot, а также намекнул, что система работала и этой ночью.

— Мне странно, почему берется освещать информацию американская пресса. Мы, следуя всем стандартам НАТО, говорим, что в режиме реального времени: извините, но без комментариев. Мы держали это “без комментариев” в течение дня, — сказал он в эфире телемарафона Единые новости.

Игнат еще раз подчеркнул, что уничтожить Patriot одним Кинжалом нереалистично.

— Если там есть определенные повреждения, то они будут восстановлены. Patriot работает, возможно, он работал и этой ночью. Поэтому прошу всех сохранять спокойствие, — подчеркнул спикер.

Ранее в CNN со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщали, что в результате российского ракетного удара в ночь на 16 мая повреждены два компонента батареи ЗРК Patriot: генератор батареи и часть электроники. Три официальных лица назвали ущерб минимальным, одно — незначительным.

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Источник: телемарафон

Повітряні сили України, Юрій Ігнат
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