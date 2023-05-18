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В оккупированном Крыму упала крылатая ракета Калибр — СМИ

В оккупированном Крыму упала крылатая ракета Калибр — СМИ

Во временно оккупированном Крыму в лесу нашли крылатую ракету Калибр.

Об этом сообщают независимые журналисты проекта ASTRA.

17 мая примерно в 6:30 утра ракету в лесу нашел местный пастух.

Российские эксперты, выехавшие на место, пришли к выводу, что это Калибр, принадлежащий минобороны России.

Ранее сообщалось, что оккупанты во временно оккупированном Крыму раздают директорам школ указания по обустройству укрытий в подвалах.

А пресс-секретарь пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что в Крыму обвалился рынок недвижимости, поскольку оккупанты ожидают ударов по Керченскому мосту и возможного скорого наступления ВСУ.

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