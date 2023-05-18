У Повітряних силах прокоментували дані CNN про пошкодження двох компонентів Patriot

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат відреагував на інформацію каналу CNN про пошкодження двох елементів ЗРК Patriot, а також натякнув, що система працювала і цієї ночі.

– Мені дивно, чому береться висвітлювати інформацію американська преса. Ми, дотримуючись усіх стандартів НАТО, кажемо, що у режимі реального часу: вибачте, але без коментарів. Ми тримали цей “без коментарів” протягом дня, – сказав він в етері телемарафону Єдині новини.

Ігнат ще раз наголосив, що знищити Patriot одним Кинджалом нереалістично.

– Якщо там є певні ушкодження, то вони будуть відновлені. Patriot працює, можливо, він працював і цієї ночі. Тому прошу всіх зберігати спокій, – підкреслив речник.

Раніше у CNN із посиланням на неназваного офіційного представника США повідомляли, що внаслідок російського ракетного удару в ніч проти 16 травня пошкоджено два компоненти батареї ЗРК Patriot: генератор батареї і частину електроніки. Три офіційні особи назвали збитки мінімальними, одна — незначними.

Джерело: телемарафон

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