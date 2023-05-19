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Зеленский провел заседание военного кабинета – что известно

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В четверг, 18 мая, президент Владимир Зеленский провел заседание военного кабинета.

Об этом он сообщил в вечернем обращении.

— Это наш особый формат работы в узком кругу с теми, кто отвечает за оборону государства. Были командующие ключевых направлений фронта. Также главком, Генштаб, разведка, безопасность. Очень содержательная работа, — сказал глава государства.

Зеленский отметил бригады обороны и подчеркнул, что главные стратегические задачи они выполнили. Однако детали сообщать не стал.

— Бригады наступления — молодцы, готовимся, без деталей, — добавил президент.

Полномасштабная война в Украине длится уже 449-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія
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