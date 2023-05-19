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Зеленский: Наши приоритеты – дополнительные системы ПВО, ракеты, обучение и самолеты, дальнобойное оружие

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Приоритетом для Украины на ближайшее время являются дополнительные системы ПВО, ракеты, учения и самолеты, дальнобойное оружие.

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

Он выразил уверенность, что Украина получит все необходимое для деоккупации своих территорий.

— Только что провел заседание военного кабинета. Это наш особый формат работы в узком кругу с теми, кто отвечает за оборону государства. Были командующие ключевых направлений фронта. Также Главком, Генштаб, разведка, безопасность. Очень содержательная работа. Первое: бригады обороны — молодцы, главные стратегические задачи выполнили, детали сейчас не время сообщать. Второе: бригады наступления — молодцы, готовимся, без деталей, — сказал президент.

Глава государства сообщил, что сегодня провел совещание с международниками — командой Офиса.

— Есть задача — удержать динамику международной поддержки и коммуникации ради Украины, которая была достигнута в первой половине мая, также и в эти недели. Уверен: выполним эту задачу, — сказал Зеленский.

Также президент имел честь посетить офис Крымской платформы, где встретился с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, представителями Меджлиса и крымскотатарского сообщества.

— Рад видеть, что созданная нами Крымская платформа эффективно направляет общую силу всего нашего государства и крымскотатарского народа. Рад знать, что наша совместная работа с Меджлисом приносит нужный Украине результат. Кстати, некоторые очень важные совместные шаги готовим уже на ближайшее время. Вопрос Крыма, крымских заключенных и всех наших людей в Крыму выводим на новый международный уровень, — добавил Зеленский.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія
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