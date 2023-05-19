РФ “в целях безопасности” решила не пускать грузовики на Крымский мост — СМИ

Российские власти отказались запускать движение грузового транспорта по Крымскому мосту.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

По словам чиновника, решение принято в целях безопасности и во избежание провокаций.

Ранее планировали запустить движение, но сейчас решили пока этого не делать. Причиной Хуснуллин называет “попытки провокаций и воздействия” на Крымский мост.

— Поэтому пока есть эти попытки, и учитывая, что у нас есть гарантированный сухопутный коридор (через другие оккупированные территории Украины – Ред.), плюс у нас не прекращает работу паромная переправа, все-таки мы приняли решение пока грузовые машины не пускать по мосту, – сказал российский чиновник.

По его словам, открывать движение по Крымскому мосту для пустых автомобилей также небезопасно. В РФ говорят, что не хотят рисковать.

Пропускать грузовые автомобили перестали пускать после взрыва 8 октября 2022 года.

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