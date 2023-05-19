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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

РФ “задля безпеки” вирішила не пускати вантажівки на Кримський міст – ЗМІ

Керченський міст
Фото: Pixabay

Російська влада відмовилася запускати рух вантажного транспорту Кримським мостом.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на віцепрем’єра РФ Марата Хуснулліна.

За словами чиновника, рішення ухвалено з метою безпеки та щоб уникнути провокацій.

Раніше планували запустити рух, але зараз вирішили поки цього не робити. Причиною Хуснуллін називає “спроби провокацій і впливу” на Кримський міст.

– Тому поки є ці спроби, і з огляду на те, що у нас є гарантований сухопутний коридор (через інші окуповані території України. – Ред.), плюс у нас не припиняє роботу поромна переправа, усе-таки ми ухвалили рішення поки що вантажні машини не пускати по мосту, – сказав російський чиновник.

За його словами, відкривати рух Кримським мостом для порожніх автомобілів також небезпечно. У РФ кажуть, що не хочуть ризикувати.

Пропускати вантажні автомобілі припинили після вибуху 8 жовтня 2022 року.

Джерело: Крим. Реалії
Керченський міст, Крим
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