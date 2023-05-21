Карта боевых действий на 21.05.2023 – ситуация на фронте

Войска РФ продолжают сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Карта боевых действий в Украине на 21.05.2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 452-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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