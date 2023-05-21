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Карта боевых действий на 21.05.2023 – ситуация на фронте

Карта боевых действий на 21.05.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ

Войска РФ продолжают сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Карта боевых действий в Украине на 21.05.2023

Карта боевых действий Украины – где идут бои в Украине 21 мая 2023Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 452-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине
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