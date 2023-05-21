Бедрак Виктория, редактор ленты
Карта боевых действий на 21.05.2023 – ситуация на фронте
Войска РФ продолжают сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
Карта боевых действий в Украине на 21.05.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 452-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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