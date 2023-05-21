Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 21.05.2023 – ситуація на фронті
Війська РФ продовжуєють зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
Карта бойових дій в Україні на 21.05.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 452-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.