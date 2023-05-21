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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 21.05.2023 – ситуація на фронті

Карта бойових дій на 21.05.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Війська РФ продовжуєють зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Карта бойових дій в Україні на 21.05.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 21 травня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 452-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні
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Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого воєнно-політичного керівництва, тому його безпека має стратегічне значення.

Вадим Карп’як
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