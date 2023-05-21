Лучше бы кто-то мне ногу прострелил: оккупанты ищут способы сбежать с войны в Украине
Российский оккупант хочет вернуться домой с войны в Украине из-за умышленного огневого ранения от своих собратьев.
Об этом говорится в перехваченном телефонном разговоре солдата РФ, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны.
Захватчик рассказал о 15 раненых и одном погибшем военном, а также отметил, что его собратья “деградируют и сходят с ума”.
— Стреляют здесь. Что-то там 15 “300-х”, один — “200-й”. Все уже, деградируем к х*ям, с ума сходим. Да какой там, нах*й, отпуск? Лучше бы кто-нибудь в ногу мне прострелил, я б домой поехал. А тут такие снайпера, *бнешься, — сказал оккупант.
Полномасштабная война в Украине длится уже 452-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.