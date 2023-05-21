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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Краще б хтось мені ногу прострелив: окупанти шукають способи втекти з війни в Україні

Краще б хтось мені ногу прострелив: окупанти шукають способи втекти з війни в Україні
Фото: Getty Images

Російський окупант хоче повернутися додому з війни в Україні через навмисне вогневе поранення від своїх побратимів.

Про це йдеться у перехопленій телефонній розмові солдата РФ, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

Загарбник розповів про 15 поранених і одного загиблого військового, а також зазначив, що його побратими “деградують та сходять з розуму”.

– Стріляють тут. Щось там 15 “300-х”, один – “200-й”. Усе вже, деградуємо, з розуму сходимо. Та яка там, нах*й, відпустка? Краще б хто-небудь у ногу мені прострелив, я б додому поїхав. А тут такі снайпери, *бнешся, – сказав окупант.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 452-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: ГУР
Війна в Україні, Розвідка, Російська агресія
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