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Подпитывают пропаганду. Россияне устроили в Бахмуте концерт — Маляр

російські окупанти
Фото: Getty Images

Войска РФ устроили в Бахмуте Донецкой области концерт, было слышно пение. Таким образом оккупанты хотят продемонстрировать, что они якобы захватили город.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

— Пропагандисты делают вид, что взяли город под контроль, но это не так, — отметила она.

По словам заместителя министра обороны, под контролем ВСУ остается небольшая часть Бахмута, идут бои.


20 мая основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью контролируют Бахмут. В Минобороны Украины опровергли заявления оккупантов о “взятии” города.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, комментируя заявление владельца ЧВК Вагнера о якобы “захвате” Бахмута, сказал, что украинские военные “фактически вытрепали” очень мощную группировку вагнеровцев Евгения Пригожина, и она близка к уничтожению.

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Бахмут, Война в Украине, Донецкая область
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