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Под контролем ВСУ остается небольшая часть Бахмута, идут бои — Маляр

Ганна Маляр

Украинские защитники продолжают контролировать небольшую часть Бахмута в Донецкой области, россияне проводят зачистку захваченных в городе территорий.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, ситуация в районе Бахмута примерно такая же, как и вчера.

— Вчера у нас оставался контроль за нашими Вооруженными Силами определенных инфраструктурных объектов и промышленных, и частного сектора, в юго-западном районе — это район Самолета. Сегодня так же остается за нами контроль этой уже небольшой части, но части города, — сказала она.

Маляр отметила, что сейчас продолжаются бои, враг осуществляет зачистки на взятых под контроль территориях.

Заместитель министра отметила, что все идет по плану, ситуация контролируется.

— Оборона Бахмута как города свою задачу выполнила. Это концентрация сил врага, нужно было выиграть время, чтобы осуществлять другие действия, позже сможем говорить, какие именно, и задача была уничтожать врага. В многомесячных боях за Бахмут была уничтожена очень мощная сила россиян — группировка Вагнер, из нее там практически ничего не осталось, — добавила она.

Вчера заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что украинские военные взяли Бахмут в Донецкой области в полуокружение, они сохраняют контроль над частью города.

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Бої за Бахмут

Бахмут, Война в Украине, Ганна Маляр
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