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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Підживлюють пропаганду. Росіяни влаштували у Бахмуті концерт – Маляр

російські окупанти
Фото: Getty Images

Війська РФ влаштували у Бахмуті на Донеччині концерт, було чутно співи. Таким чином окупанти хочуть продемонструвати, що вони нібито захопили місто.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в етері телемарафону.

– Пропагандисти роблять вигляд, що взяли місто під контроль, але це не так, – зазначила вона.

За словами заступниці міністра оборони, під контролем ЗСУ залишається невелика частина Бахмута, йдуть бої.

20 травня засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю контролюють Бахмут. В Міноборони України спростували заяви окупантів про “взяття” міста.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, коментуючи заяву власника ПВК Вагнера про нібито “захоплення” Бахмута, сказав, що українські військові “фактично витріпали” дуже потужне угруповання вагнерівців Євгена Пригожина, і воно близьке до знищення.

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Бої за Бахмут

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область
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