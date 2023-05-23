Есть ли сейчас угроза ракетного удара с Черного моря: прогноз Гуменюк
По состоянию на сейчас ракетная угроза со стороны Черного моря достаточно высокая, но не критическая.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявила спикер объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
По ее словам, корабельная группировка Черноморского флота РФ постоянно маневрирует, потому что боятся быть пораженными.
— Стараются держаться максимально далеко от контролируемого Украиной берега. Для них уже привычное расстояние в 100 морских миль — это 180-200 км, тяготеют они в сторону Новороссийска, — объяснила она.
Гуменюк сообщила, что сейчас в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 российских кораблей, в том числе один надводный ракетоноситель, снаряженный восемью Калибрами.
— Как правило, во время ракетной атаки враг пытается активизировать ракетоносители, выводить их в районы пусков. Этой ночью были маневры, но привлечения не было. Вполне вероятно, что они делают такие паузы в ночных атаках, чтобы где-то усыпить бдительность наших защитников, где-то пытаются подыскать ключи к слабым местам в ПВО. Поэтому надо быть внимательными, — добавила она.
По ее мнению, в следующий раз РФ может атаковать с моря также именно ночью, как это делает в последнее время, получая “двойной эффект”, то есть пытается истощать и терпеливость украинцев, и систему ПВО.
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Фото: Ukraine Media Center Odesa