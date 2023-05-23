Есть ли сейчас угроза ракетного удара с Черного моря: прогноз Гуменюк

По состоянию на сейчас ракетная угроза со стороны Черного моря достаточно высокая, но не критическая.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявила спикер объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, корабельная группировка Черноморского флота РФ постоянно маневрирует, потому что боятся быть пораженными.

— Стараются держаться максимально далеко от контролируемого Украиной берега. Для них уже привычное расстояние в 100 морских миль — это 180-200 км, тяготеют они в сторону Новороссийска, — объяснила она.

Гуменюк сообщила, что сейчас в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 российских кораблей, в том числе один надводный ракетоноситель, снаряженный восемью Калибрами.

— Как правило, во время ракетной атаки враг пытается активизировать ракетоносители, выводить их в районы пусков. Этой ночью были маневры, но привлечения не было. Вполне вероятно, что они делают такие паузы в ночных атаках, чтобы где-то усыпить бдительность наших защитников, где-то пытаются подыскать ключи к слабым местам в ПВО. Поэтому надо быть внимательными, — добавила она.

По ее мнению, в следующий раз РФ может атаковать с моря также именно ночью, как это делает в последнее время, получая “двойной эффект”, то есть пытается истощать и терпеливость украинцев, и систему ПВО.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 454-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Ukraine Media Center Odesa

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